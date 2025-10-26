強力鷹打線の猛攻に屈した。阪神はソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ ２０２５」第２戦（２６日、みずほペイペイ）に１―１０で敗れ、対戦成績は１勝１敗のタイとなった。

先発を任されたジョン・デュプランティエ投手（３１）は１回２／３、５２球を投げて、６安打３四球７失点。８月９日のヤクルト戦（神宮）以来となる復帰戦でまさかの大乱調となり「悪い登板だった。チームのために自分の仕事をすることをまっとうできなかった」と唇を噛んだ。

１点リードの初回は一死一、二塁から４番・近藤を空振り三振に仕留めて立ち直ったように見えたが、続く栗原に１３２キロのナックルカーブを右前に運ばれ、同点とされた。なおも二死一、二塁で６番・山川の適時二塁打を浴びてこの回３点を献上。試合の主導権をあっさり奪われた。

２回も悪夢が待っていた。二死一塁から俊足・周東に左中間への適時三塁打を許すと、暴投と近藤の適時二塁打で６点目を献上。藤川球児監督（４５）から交代を告げられて降板となり「本当に悪い１日だった。特に言い訳はなく自分の投球、制球ができなかったことが原因だった」と反省しきりだった。



緊急登板となった２番手・岩貞も山川のシリーズ１号の３ランを被弾。回またぎとなった３回には、柳町の打球が左肩付近を直撃し負傷交代と泣きっ面にハチだった。６回以降はリリーフ陣が無失点リレーを見せたが、序盤の狹蟆瓩眤腓く響いて大敗を喫した。