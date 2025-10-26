東京・中央区銀座で、25日からペットの保護や救出を行う団体が犬や猫など動物の命の大切さを伝える個展を開催しています。

東京・中央区銀座では、災害時のペットの保護・救出や、飼育放棄されている現場から犬や猫などを引き取る一般社団法人「チームうーにゃん」による、小さな命の大切さを伝える個展が25日から行われています。

個展では、団体代表のうささんが犬や猫を色鮮やかに描き、20点ほどの作品が展示されています。動物の命の大切さを伝えると同時に、小さな命を守るためにペットの同室避難の必要性も訴えています。

うささんは、2011年の東日本大震災をきっかけに、ペットの保護活動を本格的に始めました。震災では、避難所にペットが入ることができなかったことで、避難ができなかった飼い主とペットが一緒に亡くなってしまったケースもあったといいます。

環境省が発表している「東日本大震災におけるペットの被災概況」では、犠牲になったペットの正確な数は不明な部分があるとしつつも、2500匹以上が死んだとされています。（猫については犬のような登録制度がないため、いずれの自治体においても被災状況が不明）

こうした事態を受け、環境省は「人とペットの災害対策ガイドライン」を策定するなど、全国の自治体でペット防災について模索する動きも進んでいます。

うささん「絵は表現する手段の1つ」「人も動物も姿形は違えど同じ大切な命であって家族だと思う」「自分の活動を通して感じた命の尊さを伝えていきたい」

個展は今月31日まで開催されています。