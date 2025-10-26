◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンクが序盤から１０点を奪って逆転勝ちを収め、通算１勝１敗のタイに戻した。小久保裕紀監督の試合後の一問一答は以下の通り。

―打線が１４安打１０得点を挙げた。

「はい、昨年ここで３連敗して、皆さんの前で勝ちを見せることができなかったんで今日はうれしいです」

―初回の反撃はどう見ていたか。

「もちろん山川が素晴らしいバッティングで勝ち越し打を打ったんですけど、その前の栗原の同点打、（柳田の）走塁ミスがあったなかで、栗原の同点打があって、今日の展開があったと思います」

―周東が史上最多となるシリーズ１試合５安打。

「体が万全じゃないなかね、センターの守備でも。バッティングの面では長い歴史の中で１試合５安打はあると感じていたんですけど、意外に打った人はいなくてね。これで今日、佑京が歴史に名を刻みましたね」

―上沢は６回１失点の好投で初登板初勝利。

「本人も初めての日本シリーズの登板。かなり全力投球で出し切ってゲームを作ってくれた。次回も期待したいですね」

―１勝１敗で明後日から甲子園での試合が始まる。

「はい、アウェーの戦いになりますけど、ホークスらしい野球をしてしっかり勝ちきりたいと思います」