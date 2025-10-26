◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・上沢直之投手が快投を披露した。初回に１死二、三塁のピンチを招き佐藤輝に右前適時打を許したが、２回以降は立て直した。１５０キロ前後の直球とカットボールを軸に６回５安打、１失点。４者連続を含む７奪三振で初回の最少失点のみに抑えた。

「初回失点してしまったんですけど、その後みんなが逆転してくれたので。なんとか最少失点で投げることができたかなと思います」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

序盤から飛ばした。「もう初回から全開で行ってたんで。後先考えないっていう。もうとにかく行けるとこまで全力で行こうって感じだったんで。序盤にやっぱ三振増えたのはそういうことかなと思うんですけど」と１００球の力投を振り返った。

虎党の熱狂的な応援にも動じることなく、ゲームメイクに徹した。「なんとかとりあえず１点で抑えることがまず大事だと思ったので。むしろ（みずほ）ペイペイ（ドーム）で阪神ファンの応援を聞くことがないんで。新鮮だなっていう感じはありました」とサラリと言ってのけた。

打線は２回までに９点を奪い、勇気づけてくれた。２回には山川がダメ押しとなる３ラン。「僕の仕事はやっぱ投げて抑えることなんで。うれしいですけど、打ってもらって。とにかく気持ち切らさないように。大量得点してもらったからといって、気持ちをなるべく変えないように。そのまま投げたいなと思ってやってました」と淡々と目の前の打者を抑えることに集中した。

７回のマウンドも志願したが、小久保監督から次回登板を見据えて交代を告げられた。「あれだけ点差があったら、なるべくブルペンの人数使わない方がチームにとってはいいかなと思って。僕もちょっとバテてきてましたけど、行けるとこまで行った方がチームのためになるかなとは思っていたので」と指揮官とのやり取りも明かしていた。