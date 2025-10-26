歌手のDream Amiさん（37）が25日、声優の下野紘さんと東京・中池袋公園で行われたハロウィーンイベントに登場。かつて所属していたガールズグループ・Dream時代に毎年行っていた仮装について明かしました。

Amiさんたちが登場したのは『池袋ハロウィンコスプレフェス 2025 Powered by dwango 映画『ズートピア２』ステージ』です。

映画『ズートピア』の中で人気のキャラクター・ガゼルの声を担当していたAmiさん。この日は、ガゼルのような大きな角をつけた仮装を披露しました。

さらに、ハロウィーンの思い出を聞かれると「Dreamのメンバーの子とハロウィーンは毎年仮装してたんですよ。（仮装は）色々やりました、今までも。でも、基本ベース白塗りなんですよね。まず、白塗りから入るんで、準備ってなるとみんな白塗りの何かを持ってきて、とりあえず塗るんですけど。実は、結構技術がいるんですよ。白塗りをキレイに塗るのって。意外にムラができたりするんですよね。だから、年々白塗りの技術が上がって」と振り返りました。