陸上・第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日・弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間、３８・０キロ）――城西大が２時間３分２８秒で２５年ぶり３度目の優勝を果たした。

１、２区の連続区間賞で主導権を握り、５区で順位を落としたものの、最終６区の金子陽向（４年）が大東大を猛追し、ラスト１キロを切ってから逆転した。東北福祉大が過去最高の４位。８位の福岡大までが次回のシードを得た。

「個々が力を伸ばし、全員が主役になれた」

雨に打たれながら、城西大のアンカー金子は、首位大東大から１分１７秒差の３位で走り出した。区間新ペースで東北福祉大をかわし、残り１キロ弱で大東大を抜き去った。そのままゴールに飛び込むと「つないでくれたみんなの走りに背中を押された。夢みたいな景色が広がっていた」と笑顔を輝かせた。

下馬評では４、５番手。それでも、序盤先行のレースプランは夏合宿からチームで練っていた。新人の１区本間香（きょう）が「勢いをつける役割を果たせた」と区間新でトップを奪うと、最上級生の２区兼子心晴（こはる）も新記録での連続区間賞。主導権を握って５区途中まで首位を快走し、最終区での大逆転を呼び込んだ。

赤羽周平監督、妻でオリンピアンのＯＧ有紀子コーチが就任して８年目。１日２回の練習後には一人一人が指導陣と会話し、密なコミュニケーションをとることが指導の要だ。専属栄養士が３食を提供する支援体制も築いてきた。

故障予防のため「練習ではあまり背伸びをさせない」（赤羽監督）。選手の話から、きめ細かくメニューを変え、手堅く成長を図った。

「個々が力を伸ばし、全員が主役になれた。監督、コーチを信じて勝てたことが誇らしい」と金子。着実なステップアップの結果、２０００年以来２５年ぶり、関東勢では０２年の筑波大以来２３年ぶりに、日本一の栄冠に輝いた。（井上敬雄）

東北福祉大、過去最高の４位

東北福祉大は３区の佐々木菜月（３年）、４区の早坂優（２年）が連続区間賞の走りを見せ、終盤まで優勝争いに加わるなど地元のファンを沸かせた。昨年の５位から一つ順位を上げて、冠木（かぶき）雅守監督は「３番が見えてきた駅伝。全国優勝も視野に入れていける」。佐々木は「いい順位でたすきをもらって、先頭に立つしかないと思った。力を出し切れて、自信になる」と喜んでいた。