山田裕貴、スキマスイッチと「奏（かなで）」「全力少年」熱唱 声震わせ「マジで感動しちゃった」
俳優の山田裕貴がパーソナリティを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』(毎週月曜 深1:00)の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。山田はスキマスイッチと「奏（かなで）」「全力少年」を熱唱。歌った後には感極まり、「マジで感動しちゃった」と声を震わせた。
【写真】傷だらけ…松葉杖に包帯姿の山田裕貴
山田は子どもの頃からスキマスイッチの楽曲を聞いていたといい、代表曲2曲を歌唱。時折、ボーカルの大橋卓弥と目を合わせながら伸びやかな歌声を響かせた。「全力少年」では大橋とともに会場を1周。手を振りながらファンの声援に応えた。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン
