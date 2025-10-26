ネプチューン、サプライズ登場で大暴れ 山田裕貴&赤楚衛二に巴投げ、股間鷲掴みに
俳優の山田裕貴がパーソナリティを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』(毎週月曜 深1:00)の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。エンディングでネプチューンがサプライズ登場。山田や赤楚衛二に巴投げを食らわせたほか、股間を鷲掴みにするなど大暴れした。
【写真】1回転！山田裕貴に巴投げを浴びせるネプチューン
ネプチューンは山田が2011年放送の『海賊戦隊ゴーカイジャー』のゴーカイブルーでデビューした頃から親交があるといい、最後にサプライズで姿を見せた。原田泰造は山田に豪快な巴投げを披露。堀内健は「ジャングルパニック」と言いながら山田の股間を鷲掴みにした。
その後、ゲスト出演していた俳優の赤楚衛二や勝地涼、SUPER BEAVER・渋谷龍太にも巴投げや股間の鷲掴みを繰り返した。ステージ上は一時“混乱”したが、渋谷は「やってもらいたかったのでうれしい」と笑顔を見せていた。最後は出演者全員で「なかま」を歌った。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン
