26日午後10時35分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、坂東市、それに桜川市、栃木県の真岡市、埼玉県の熊谷市、さいたま大宮区、さいたま南区、さいたま緑区、春日部市、志木市、それに宮代町、千葉県の市川市、船橋市、野田市、それに柏市、東京都の東京中央区、東京台東区、東京墨田区、東京品川区、東京渋谷区、東京練馬区、東京江戸川区、調布市、それに小平市、神奈川県の横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜中区、横浜保土ケ谷区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜緑区、横浜瀬谷区、それに川崎中原区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市 土浦市 石岡市

取手市 つくば市 坂東市

桜川市



□栃木県

真岡市



□埼玉県

熊谷市 さいたま大宮区 さいたま南区

さいたま緑区 春日部市 志木市

宮代町



□千葉県

市川市 船橋市 野田市

柏市



□東京都

東京中央区 東京台東区 東京墨田区

東京品川区 東京渋谷区 東京練馬区

東京江戸川区 調布市 小平市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎中原区

■震度1

□茨城県

水戸市 日立市 ひたちなか市

常陸大宮市 小美玉市 茨城町

城里町 茨城古河市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 牛久市

茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市

筑西市 稲敷市 かすみがうら市

神栖市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

利根町



□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 小山市

下野市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町

日光市



□埼玉県

行田市 加須市 本庄市

東松山市 鴻巣市 久喜市

滑川町 吉見町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区

川越市 川口市 所沢市

狭山市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 和光市 新座市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

幸手市 吉川市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 川島町

松伏町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

松戸市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 市原市 流山市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 八街市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 東金市

旭市 香取市 山武市

神崎町 多古町 芝山町

一宮町 長南町 木更津市

君津市 富津市 南房総市



□東京都

東京千代田区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京江東区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京足立区

東京葛飾区 八王子市 立川市

武蔵野市 東京府中市 町田市

小金井市 日野市 東村山市

国分寺市 狛江市 東大和市

清瀬市 東久留米市 武蔵村山市

多摩市 西東京市 青梅市



□神奈川県

横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港南区

横浜旭区 横浜栄区 横浜青葉区

横浜都筑区 川崎川崎区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎宮前区 横須賀市

平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市

三浦市 大和市 綾瀬市

相模原緑区 相模原南区 小田原市

秦野市 厚木市 南足柄市

山北町 箱根町 湯河原町

愛川町 清川村



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 太田市 渋川市

みどり市 板倉町 千代田町

大泉町 邑楽町



□山梨県

山梨北杜市 笛吹市 大月市

富士河口湖町



□静岡県

熱海市 伊豆市 東伊豆町

富士宮市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。