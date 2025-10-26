恋愛の“共依存”を“肉体変異”で描いたボディホラー『トゥギャザー』（原題:TOGETHER）が２月６日(金)より日本公開されることが決定した。

倦怠期に差しかかったカップルが超自然的な身体の変異に見舞われ、シュールな極限状態に陥る様をスリルとブラックユーモアたっぷりに描いた本作。併せて解禁されたティザービジュアルは、Screen Daily誌の「不快でグロテスク。本当に常軌を逸している」という評が異常なカーニングであしらわれ、くっついてしまいそうなほど距離が近い二人の“目”が強烈なインパクト。まつ毛が、つながっちゃってる……？

長年連れ添ってきたミュージシャン志望のティムと小学校教師のミリーは、都会を離れて田舎の一軒家に移り住む。しかし森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごした直後から、穏やかな日常が一転。ティムは突然意識が混濁し、身体が勝手に暴走する奇妙な症状に悩まされ、ミリーの身にも異変が起き始める。目に見えない磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合うその“現象”は、ふたりが育んできた愛と人生すべてを侵蝕していく……。

二人のブッ飛んだ“異変”がちょっぴり見られる特報映像がこちら。

ティムとミリーを演じるのは、実生活でも夫婦のアリソン・ブリー（『プロミシング・ヤング・ウーマン』）とデイヴ・フランコ（『愛はステロイド』）。本作を手掛けたのは、オーストラリア出身の新人監督マイケル・シャンクス。本作の反響を受け、A24製作の次回作が決定している。

『トゥギャザー』

2026年２月６日(金)よりTOHOシネマズ日比谷他ロードショー