[10.26 オランダ・エールディビジ第10節](スタディオン・フェイエノールト)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 6 ファン・インボム

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

FW 16 レオ・ザウアー

FW 23 アニス・ハジ・ムーサ

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 5 ハイス・スマル

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[PSV]

先発

GK 32 マチェイ・コバージュ

DF 2 アナス・サラーエディン

DF 3 ヤレク・ガシロフスキ

DF 8 セルジーニョ・デスト

DF 22 イェルディ・スハウテン

MF 17 Mauro Júnior

MF 23 ヨエイ・フェールマン

MF 34 イスマエル・サイバリ

FW 5 イバン・ペリシッチ

FW 20 フース・ティル

FW 27 デニス・マン

控え

GK 1 ニック・オライ

GK 24 N. Schiks

DF 4 A. Obispo

DF 6 R. Flamingo

DF 39 A. Nagalo

MF 10 パウル・バナー

MF 31 N. Fernandez

FW 9 リカルド・ペピ

FW 11 C. Driouech

FW 19 E. Bajraktarević

FW 21 マイロン・ボアドゥ

監督

ボスペーター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります