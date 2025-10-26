フェイエノールトvsPSV スタメン発表
[10.26 オランダ・エールディビジ第10節](スタディオン・フェイエノールト)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 6 ファン・インボム
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 16 レオ・ザウアー
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 5 ハイス・スマル
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[PSV]
先発
GK 32 マチェイ・コバージュ
DF 2 アナス・サラーエディン
DF 3 ヤレク・ガシロフスキ
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 22 イェルディ・スハウテン
MF 17 Mauro Júnior
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 34 イスマエル・サイバリ
FW 5 イバン・ペリシッチ
FW 20 フース・ティル
FW 27 デニス・マン
控え
GK 1 ニック・オライ
GK 24 N. Schiks
DF 4 A. Obispo
DF 6 R. Flamingo
DF 39 A. Nagalo
MF 10 パウル・バナー
MF 31 N. Fernandez
FW 9 リカルド・ペピ
FW 11 C. Driouech
FW 19 E. Bajraktarević
FW 21 マイロン・ボアドゥ
監督
ボスペーター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります