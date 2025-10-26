お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が26日、自身のインスタグラムを更新し、「凄いメンバー」との飲み会ショットを公開した。

「凄いメンバーで飲み会！貴重な話の数々最高でした！楽しかったー！」とつづり、7人の集合ショットを投稿。テーブルを囲むのはプロボクシングの元WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏、元WBC世界バンタム級王者・山中慎介氏、元東洋太平洋ウェルター級王者・亀海喜寛氏、元WBC世界スーパーフェザー級王者・三浦隆司氏、元東洋太平洋スーパーバンタム級王者・勅使河原弘晶氏、元WBO世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏で、全員とびきりの笑顔を浮かべている。

亀海氏も自身のインスタグラムに「渋谷にてジュニアさん会!!」と7人の集合写真をアップ。秋田在住の三浦氏の上京に合わせてジュニア、勅使河原氏が集まることになり「その後慎介を呼んだら、伊藤君、内山さんと膨らんで行き…」と説明。「大人数になってたけれど、皆でワイワイと良い時間だった」と振り返った。

ボクシングマニアとして知られるジュニアのうれしそうな投稿に、フォォロワーからは「なんて豪華なーーーっ！！！！！」「小さなテーブルに集まる屈強な男たち」「チャンプ祭りですね」などのコメントが届いた。