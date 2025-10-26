◇オランダ1部 アヤックス3―2トウェンテ（2025年10月26日 オランダ・エンスヘーデ）

アヤックスのDF板倉滉は敵地で行われたトウェンテ戦で0―1の前半限りで退いた。22日の欧州CLチェルシー戦で内転筋負傷から戦列復帰を果たしたセンターバックは国内リーグでは9月27日のNACブレダ戦以来となる先発メンバーに名を連ねたが、チームは開始4分のCKで早々に先制を許した。

板倉は前半42分のFKで空中戦に競り勝ってヘディングシュートを放つ場面もあったが、相手GKの正面。前半だけでシュート16本を浴びるなど前節7位の相手に押し込まれる展開が続いた中、後半開始時の2枚替えでベンチに下がった。

アヤックスは後半に入って逆襲。4分、6分、11分と立て続けにゴールを奪って試合をひっくり返した。19分にPKで1点を返されたが、ボール保持率で39―61％、シュート数9―21と苦戦を強いられた一戦に3―2で競り勝った。

アウェーの公式戦は今季4分け2敗だったが、7試合目で初勝利。リーグ戦は10試合を終えて勝ち点19とし、前節4位から暫定3位に浮上した。