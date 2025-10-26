Kep1er、ミニスカ姿でアリーナ登場 山田裕貴は法被姿でパフォーマンス参加
俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜 深1:00）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。Kep1erがミニスカートなどの衣装で登場し、山田裕貴も法被姿でパフォーマンスに参加した。
【写真】赤い法被が目立つ！ステージでポーズを決める山田裕貴&Kep1er
Kep1erは「WA DA DA（Japanese ver.）」など5曲を披露。息の合ったパフォーマンスで会場を魅了した。山田は“ケプラーラブ”などと書かれた法被に眼鏡姿で一緒に参加。最後に韓国語で「私はケプリアンです」と伝えると、メンバーから「カワイイ」との声が聞かれた。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン
