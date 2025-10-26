HEY-SMITH主催フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞が、2026年10月24日、25日に大阪・泉大津フェニックスにて開催されることが発表された。

2025年の10月25日・26日には＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞が開催され、2日間完売した会場には日本中からパンク・ロック好きが集まり、全25バンドの熱いライブが繰り広げられた。そんな”ハジマザ”だが、早くも来年開催まで決定している。

チケットオフィシャル先着先行もスタートし、2日通し券をご購入の方のみリストバンドの事前発送がある。こちらは11月9日までの受付となっており、上限に達し次第終了となる。

◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞ 日時：2026年10月24日(土)・25日(日)

会場：大阪・泉大津フェニックス

チケット：1day：10,500円(税込) / 2days：20,000円(税込)

チケット先着先行：11月9日(日)23:59まで

https://eplus.jp/ohmf2026/

※2daysチケットのみリストバンド事前発送 HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 特設サイト

https://haziketemazare.com/2026/