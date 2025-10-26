レトロリロンが本日10月26日、東京・豊洲PIT公演＜Penthouse presents “Brandnew Dancehall”＞に出演した。同公演にて新曲「バースデイ」を初披露し、同楽曲が11月5日にデジタルリリースされることも発表となった。

新曲「バースデイ」は涼音(Vo/AG)の「生まれた場所や時間、あらゆる記号に苛まれて生きていく中で自分に、『生まれてきてくれてありがとう』と言えるような人生を送っていきたい。あわよくば、送っていきませんか？」というメッセージが込められたもの。心の蝋燭に火を灯してくれるような楽曲に仕上がったとのこと。同曲は配信リリースに先行して、11月1日から全国のラジオステーションでオンエアされる。

この発表にあわせてジャケット写真も公開となった。今回もメンバー自らジャケットアートワークのディレクションに参加。涼音のアイデアをもとに、タイトルをストレートに表現しつつも、楽曲が内包するメッセージを象徴的に表現した。

レトロリロンは2026年3月よりZepp Hanedaを含む全国10箇所約1万人規模の全国ツアー＜RETRORIRON ONEMAN TOUR 2026＞を開催する。チケットの2次先行抽選受付は明日10月27日23:59まで。

■デジタルシングル「バースデイ」

2025年11月5日(水)配信開始

■＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026＞

3月07日(土) 香川・DIME

3月14日(土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

3月15日(日) 大阪・なんばHatch

3月20日(金/祝) 福岡・DRUM LOGOS

3月28日(土) 宮城・仙台 Rensa

4月03日(金) 石川・金沢 AZ

4月05日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24

4⽉10⽇(⾦) 広島・LIVE VANQUISH

4月12日(日) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE

4月18日(土) 東京・Zepp Haneda

【2次先行抽選受付】

受付期間：9月26日(金)12:00〜10月27日(月)23:59

https://eplus.jp/retroriron/

