レトロリロン、Penthouseとのツーマンで新曲「バースデイ」初披露+11月デジタルリリース決定
レトロリロンが本日10月26日、東京・豊洲PIT公演＜Penthouse presents “Brandnew Dancehall”＞に出演した。同公演にて新曲「バースデイ」を初披露し、同楽曲が11月5日にデジタルリリースされることも発表となった。
新曲「バースデイ」は涼音(Vo/AG)の「生まれた場所や時間、あらゆる記号に苛まれて生きていく中で自分に、『生まれてきてくれてありがとう』と言えるような人生を送っていきたい。あわよくば、送っていきませんか？」というメッセージが込められたもの。心の蝋燭に火を灯してくれるような楽曲に仕上がったとのこと。同曲は配信リリースに先行して、11月1日から全国のラジオステーションでオンエアされる。
この発表にあわせてジャケット写真も公開となった。今回もメンバー自らジャケットアートワークのディレクションに参加。涼音のアイデアをもとに、タイトルをストレートに表現しつつも、楽曲が内包するメッセージを象徴的に表現した。
レトロリロンは2026年3月よりZepp Hanedaを含む全国10箇所約1万人規模の全国ツアー＜RETRORIRON ONEMAN TOUR 2026＞を開催する。チケットの2次先行抽選受付は明日10月27日23:59まで。
■デジタルシングル「バースデイ」
2025年11月5日(水)配信開始
■＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026＞
3月07日(土) 香川・DIME
3月14日(土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
3月15日(日) 大阪・なんばHatch
3月20日(金/祝) 福岡・DRUM LOGOS
3月28日(土) 宮城・仙台 Rensa
4月03日(金) 石川・金沢 AZ
4月05日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24
4⽉10⽇(⾦) 広島・LIVE VANQUISH
4月12日(日) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
4月18日(土) 東京・Zepp Haneda
【2次先行抽選受付】
受付期間：9月26日(金)12:00〜10月27日(月)23:59
https://eplus.jp/retroriron/
