◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク打線が火を噴き、１勝１敗のタイとした。ヒーローは、初回に決勝の２点二塁打、２回に３ランを放った山川。貢献ポイント４・３０を挙げ、阪神・村上を抜いてトップに立った。日本シリーズ新の５安打を放った周東は、２・６０ポイントを加算して３位に浮上。６回１安打で白星を挙げた上沢が４位。２位は村上で、阪神勢では２試合連続タイムリーの佐藤輝が５位につけている。

１位＝山川（ソ）計４・３５〈１〉０・０５〈２〉４・３０

２位＝村上（神）計３・２０〈１〉３・２０〈２〉不出場

３位＝周東（ソ）計３・１５〈１〉０・５５〈２〉２・６０

４位＝上沢（ソ）計２・８０〈１〉不出場〈２〉２・８０

５位＝佐藤輝（神）計２・６０〈１〉１・８０〈２〉０・８０

６位＝栗原（ソ）計２・２０〈１〉０・２０〈２〉２・００

７位＝近藤（ソ）計１・７０〈１〉０・９０〈２〉０・８０

※〈〉内数字は各試合ごとのポイント。

【報知式貢献ポイントとは】 スポーツ報知で１９７０年から続く日本シリーズの名物企画です。打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化します。

以下、勝利チームのポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）

◇単 打 ０・２（０・１）

◇二塁打 ０・４（０・２）

◇先制ソロ ２・４（１・２）

◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）

◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）