山田裕貴、SUPER BEAVER・渋谷龍太の前で楽曲熱唱 渋谷は“困惑”「本人いるのにおかしいだろ」ツッコミ止まらず
俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜 深1:00）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。山田はSUPER BEAVER・渋谷龍太とのトーク企画で同グループの楽曲を熱唱し、渋谷が“困惑”した。
【写真】相性良さそう…軽快なトークを繰り広げる山田裕貴&渋谷龍太
企画は、山田がグループのデビュー20周年を迎えた渋谷に“音楽人生を大いに語る”をテーマにトークを展開する内容だった。序盤は音楽の歩みについてのやり取りが交わされたが、山田が突如として渋谷の前で「ひとりで生きていたならば」や、「儚くない」を熱唱。渋谷は「本人隣にいるのに」「おかしいでしょ」とツッコミが止まらなかった。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン
【写真】相性良さそう…軽快なトークを繰り広げる山田裕貴&渋谷龍太
企画は、山田がグループのデビュー20周年を迎えた渋谷に“音楽人生を大いに語る”をテーマにトークを展開する内容だった。序盤は音楽の歩みについてのやり取りが交わされたが、山田が突如として渋谷の前で「ひとりで生きていたならば」や、「儚くない」を熱唱。渋谷は「本人隣にいるのに」「おかしいでしょ」とツッコミが止まらなかった。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン