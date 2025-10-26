「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

阪神のジョン・デュプランティエ投手が先発マウンドに上がったが、二回途中７失点の大炎上。来日ワーストのマウンドに「言い訳はない」と言い切った。

初回、先頭の柳田、続く周東に連打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いた。ここで柳町の初球、送りバントの構えからバットを引いたことで二塁走者の柳田を二、三塁間の挟殺プレーに持ち込んでタッチアウト。これで落ち着くかに思われたが、判定に嫌われ柳町を四球で歩かせてしまった。

近藤は三振に仕留めたが、２死から栗原に右前適時打を浴びて同点。さらに山川にはカウント２−１からのストレートを捉えられ、右中間フェンス直撃の２点二塁打を浴びた。ここで安藤投手コーチがマウンドへ。まさかの降板劇となった。

「悪い登板でした。自分の仕事を全うできなかった」と語った助っ人。「本当に悪い１日だったなっていう。特に言い訳は無く、自分の投球ができなかった。制球することができなかったっていうのが原因」と分析し、約３カ月ぶりの１軍マウンドだったが「本当に言い訳なく悪い投球だった」と自戒した。