男性４人組ロックバンド・Ｉ Ｄｏｎ’ｔ Ｌｉｋｅ Ｍｏｎｄａｙｓ．が２６日、東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で、国内５都市を巡る初のＺｅｐｐツアーを完走した。最終地でスタイリッシュなＧＩＧを見せつけ、観客２０００人を酔わせた。

今ツアーは「大人の危なっかしい都会の夜」がテーマ。４人はバンドカラーである黒の衣装で、自身の強みである「踊れるロック」が効いたステージを展開。おしゃれなバンドサウンドで「Ｓｈａｄｏｗ」「ＰＡＩＮＴ」など全２０曲を聴かせ、観客を横揺れさせた。

２２年に人気アニメ「ワンピース」の主題歌を担当し、海外でも認知されるように。２４年に中国進出し、今年１２月から過去最大規模の中国大陸ツアーに向かう。ボーカル・ＹＵ（３６）は「Ｚｅｐｐツアーでパワーアップできた。そのパワーを中国の皆にも届けたい」と意気込み、「言葉とか文化とかの壁を超え、音楽を通じて、皆で一緒になれる良い仕事に就いたな」と笑顔を咲かせていた。

同バンドはＳｎｏｗ Ｍａｎ、北山宏光らに楽曲提供するなど、楽曲プロデュース業にも力を入れている。今後も楽曲提供は続けていく所存で、ＹＵは「楽曲提供は自分たちが表現できないからこそできることもある。化学反応がワクワクする」と語っていた。