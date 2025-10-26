SMBC日本シリーズ2025第2戦

○ ソフトバンク 10 − 1 阪神 ●

＜10月25日 みずほPayPay＞

26日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ ソフトバンク−阪神 第2戦』で解説を務めた谷繁元信氏が、ソフトバンク・山川穂高について言及した。

前日の第1戦、代打で登場し四球を選んだ山川は、この日は『6番・ファースト』でスタメン出場。1−1の初回二死一、二塁の第1打席、阪神先発・デュプランティエが2ボール1ストライクから投じた4球目のストレートを捉え、右中間を破る勝ち越しの2点適時二塁打。

谷繁氏は「山川が昨日（10月25日）の四球の時の見逃し方であったり、今日（10月26日）もアウトコース主体で入ってこられているんですけど、1球目、2球目の見逃し方も雰囲気があったんですよ。その中でバッテリーが2ボール1ストライクからストレートをいって、バッテリーからの考えからすると、これはファウルにできると思ったんですよ。それを仕留めたということは、状態を上げているんじゃないかな」と分析。

続く6−1の2回二死一、二塁の第2打席、岩貞祐太が1ストライクから投じた2球目のスライダーを打った瞬間にそれとわかる、左中間スタンドに3ラン。

谷繁氏は「いいバッティングでしたね。真ん中少し打ちよりのスライダーですけど、ミスすることなくね。１打席目もそうですけど、2スイングしかしていないんですけど、2スイングで捉えている」と目を細めた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）