Aogumo、観客の前で初歌唱 「人前で歌うのはカラオケ以外で初めて」山田裕貴はあ然
俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜 深1:00）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。高校2年生のシンガーソングライター、Aogumoが観客を前にして初となるライブで歌声を響かせた。
【写真】幻想的…山田裕貴の前で歌唱を披露するAogumo
Aogumoは、山田が「俺が見つけた」と豪語する、若手アーティスト。顔は出さず、シルエット姿で登場し、自作の楽曲「曲名はまだないです」を1万人の前で披露した。歌唱後、Aogumoが「人前で歌うのはカラオケ以外では初めて。本番は緊張した」と初々しく明かすと、山田はあ然とした表情に。「売れても『ドラゴンフェニックス甲子園が初歌唱です』と言ってほしい」と懇願し、Aogumoは「一生背負っていきます」と応じた。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン
【写真】幻想的…山田裕貴の前で歌唱を披露するAogumo
Aogumoは、山田が「俺が見つけた」と豪語する、若手アーティスト。顔は出さず、シルエット姿で登場し、自作の楽曲「曲名はまだないです」を1万人の前で披露した。歌唱後、Aogumoが「人前で歌うのはカラオケ以外では初めて。本番は緊張した」と初々しく明かすと、山田はあ然とした表情に。「売れても『ドラゴンフェニックス甲子園が初歌唱です』と言ってほしい」と懇願し、Aogumoは「一生背負っていきます」と応じた。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン