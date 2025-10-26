SMBC日本シリーズ2025第2戦

○ ソフトバンク 10 − 1 阪神 ●

＜10月25日 みずほPayPay＞

26日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ ソフトバンク−阪神 第2戦』で解説を務めた谷繁元信氏が、敗れた阪神について言及した。

第1戦は2−1で勝利した阪神だが、2戦目は初回に佐藤輝明の適時打で先制するも、その裏先発・デュプランティエが栗原陵矢、山川穂高に適時打を浴び3点を失い逆転を許す。2回に代わった岩貞祐太が山川に3ランを食らうなど、2回終了時点で1−9と一方的な試合展開に。結局、阪神は1−10で敗れた。

谷繁氏は「阪神の負ける時というのは、こういう負け方だと思うんですね。負ける時は一方的に負ける試合があるので」と自身の見解を述べた。

また、谷繁氏は1−10の6回に登板したドリスが、山川穂高を三振に奪うと「投げて行かせながら、ベンチがもしかしたら接った時の山川の時に当てられるかなとか、そういうことも一応考えてやっていると思いますね」と話した。

これで対戦成績は1勝1敗となり、28日からは阪神の本拠地・甲子園で舞台を移し戦う。

（ニッポン放送ショウアップナイター）