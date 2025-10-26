ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」のキルギス大会（２６日）で、ＷＢＯ世界フェザー級１位ルイス・ネリ（メキシコ）がＷＢＣアジア同級王者サタポーン・サアット（タイ）とフェザー級１０回戦で対戦した。

ネリは２ラウンド（Ｒ）に左フックでダウンを奪うと、その後も優位に試合を進めた。しかし８Ｒ途中、サタポーンのバッティングにより、ネリが左目上から出血。続行不能となり、負傷判定３０で勝利を収めた。

試合後には、前日２５日の興行で亀田京之介（ＭＲ）に負けた元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）がサングラス姿でリング上に登場。ネリと握手を交わした。

試合を生中継した「ＡＢＥＭＡ」で解説を務めた元世界４階級制覇王者・田中恒成氏は「これ、カシメロ…勝った選手が上がるやつですけどね。昨日負けといてここに来るって、なかなかないパターンなんですけどね」と驚いた様子。実況アナウンサーが「なぜカシメロが上がったかについては謎です」と話す場面もあった。

その後、控室に戻ったネリはインタビューに対して「正直、カシメロ選手に興味はない」ときっぱり。今後について問われると「ノンタイトルの場合はフェザー級でやるつもり。世界戦など大きなチャンスがあったら、スーパーバンタムに下げようと思う」と話した。