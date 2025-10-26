「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク打線が２桁１０得点で阪神に快勝。１勝１敗のタイに戻した。山川穂高内野手が１試合５打点の大暴れを見せ、周東佑京外野手が日本シリーズ新記録となる１試合５安打をマークし、小久保監督は「歴史に名を残しましたね」と語った。

「昨年、ここで３連敗して勝ちを見せることができなかったのでうれしいです」と語った指揮官。先発の上沢が初回にタイムリーを浴びたが、すぐさま打線が奮起した。柳田の走塁ミスがあったものの、それをばん回するかのように２死一、二塁から栗原が同点適時打を放って試合を振り出しに戻すと、続く山川が右中間フェンス直撃の勝ち越し２点二塁打を放った。

「走塁ミスもあったあと、栗原の同点打があってきょうの展開になった」と小久保監督。二回も勢いは止まらず２死から周東の適時三塁打などで一挙３点を奪いデュプランティエをＫＯ。さらに代わった岩貞から山川が左中間に３ランをたたき込んだ。ベンチ前ではどすこいポーズを決め、本拠地が一体となった。

一挙９得点で試合の主導権をがっちりと引き寄せたソフトバンク打線。五回は周東の４安打目から好機を作り、相手のバッテリーエラーで２桁得点に乗せた。七回には周東が左翼線へ二塁打を放ち、１試合５安打の日本シリーズ新記録を達成。場内アナウンスで記録が紹介されると、本拠地は大歓声に包まれた。

「長い歴史の中で１試合５安打はあると思ってたんですけど、これで佑京も歴史に名を刻みましたね」とたたえ、投げては上沢が６回１失点としっかりゲームを作った。「しっかり出し切ってゲームを作ってくれた」とリリーフ陣も反撃を許さず、二回以降は散発の２安打に封じ込んだ。

これで１勝１敗のタイに戻したソフトバンク。初戦で嫌な逆転負けを喫してしまったが、重苦しい空気を吹き飛ばす打線の爆発に本拠地は大盛り上がりとなった。