◆プロボクシング ▽フェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦 〇ルイス・ネリ（８回負傷判定）サタポーン・サアット●（２６日、キルギス・ビシュケクアリーナ）

元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３８）がプロモートする興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ ｖｏｌ．３」が２６日、キルギスで行われ、ＷＢＯ世界フェザー級１位のルイス・ネリ（３０）＝メキシコ＝がＷＢＣアジア同級王者のサタポーン・サアット（２２）＝タイ＝を８回負傷判定で下した。

戦績はネリが３７勝（２８ＫＯ）２敗、サタポーンが１６勝（８ＫＯ）３敗。

サウスポーのネリは、初回から右ジャブを起点に、冷静に左カウンター、左ボディーアッパーをヒット。２回、左フックで最初のダウンを奪った。３回以降、サタポーンの右を被弾するシーンはあったが、多彩な左を上下に打ち分けて主導権を譲らなかった。８回、偶然のバッティングでネリが左目上をカット。レフェリーが試合を止めた。ジャッジは８０―７１、７８―７３、８０―７２と３者ともネリを支持した。

試合後、前日（２５日）の「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ ｖｏｌ．２」で亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝に判定で敗れた元世界３階級制覇王者のジョンリール・カシメロ（３６）＝フィリピン＝がリングに登場し、ネリと握手。両者とプロモート契約を結ぶ亀田興毅ファウンダーが間に入って両者の手を掲げ、３ショット撮影を行った。

ネリは「最初２ラウンドにダウンをとった時にもっと詰めて、早く試合を終わらせるべきだった。（前戦から）９か月のブランクが影響したかもしれない。６〜７ラウンドで倒す予定だったが、倒しきれなかったのが今回の反省点だ」と振り返った。

一方で、カシメロとの“悪童対決”については「正直、カシメロ選手には興味がない」とキッパリ。今後について「今の時点で特に誰かというのはない。相手候補を見て決めていきたい。ノンタイトルの場合はフェザー級で、世界タイトルマッチなど大きなチャンスがあった場合はスーパーバンタム級で戦いたい」と話した。現在はＷＢＯフェザー級１位、ＷＢＣスーパーバンタム級４位にランクインしている。

元ＷＢＣ世界バンタム級、同スーパーバンタム級王者のネリは、昨年５月６日、東京ドームで世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦。初回に井上からプロ初ダウンを奪ったが、２回以降３度のダウンを喫して６回ＴＫＯ負け。今年２月２２日の前戦では、メキシコ・ティフアナで亀田京之介（ＴＭＫ＝当時）とノンタイトル１０回戦で対戦し、２度のダウンを奪って７回ＴＫＯ勝ちを収めた。８月に「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」とプロモート契約を締結。今回が契約後初戦だった。