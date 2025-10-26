◆男子ゴルフ アジア太平洋アマチュア選手権 最終日（２６日、ドバイ・エミレーツＧＣ＝７２８９ヤード、パー７２）

世界アマチュアランク１３５位の１６歳、長崎大星（勇志国際高１年）が単独首位で出て４バーディー、６ボギーの７４と落とし、通算１５アンダーで並んだフィファ・ラオパクディー（タイ）とのプレーオフ（ＰＯ）３ホール目で敗れた。

第３日に６５をマークし、２位に５打差の単独トップで出た長崎は、９番パー４の第２打を池に打ち込むなど前半だけで４ボギーと大苦戦。１５番で短いパーパットを外し、ラオパクディーに並ばれ、直後の１６番で７メートル、１７番で１・５メートルを沈めたが、１打リードで迎えた最終１８番パー５で１・５メートルのパットを外し、ＰＯに突入した。

ともに２ホール連続でバーディーを決め、１８番で行われたＰＯ３ホール目。長崎は左ラフから第３打のアプローチを寄せ切れず、ラオパクディーにグリーン手前ラフから第３打を約５０センチに寄せてバーディーを決められた。長崎は「３日目が良かっただけに、本当に悔しいです。今日は序盤から本当に悔しいゴルフが続いていて、本当に悔しいです」と涙を流した。

日本勢では１０、１１年大会で連覇した松山英樹（ＬＥＸＵＳ）、１８年大会覇者の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）、２１年大会覇者の中島啓太（フリー）を抜く最年少、４人目の優勝はならなかった。

また、日本勢で最年少となる１６歳６か月で迎える来年４月の海外メジャー、マスターズ出場権獲得まであと一歩に迫ったが、わずかな差で逃した。

◆長崎 大星（ながさき・たいせい）２００９年１０月４日、宮崎県出身。１６歳。祖父と父の影響で２歳でゴルフを始める。日章学園中３年時の２４年日本ジュニア選手権（男子１２〜１４歳の部）で優勝。２５年１月に日本ゴルフ協会ナショナルチーム選出。勇志国際高に進み、同６月に２歳上の兄・煌心とともに出場したトヨタ・ジュニアＷ杯で個人、団体戦優勝。得意クラブはドライバーで平均飛距離３００ヤード。男子ツアー４８勝・中嶋常幸が主宰するトミーアカデミー６期生。１６４センチ、６３キロ。