【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー1 サントリーサンバーズ大阪（10月24日・男子第1節）

【映像】人気アイドルの声が「可愛い」思わず“素”のリアクション

男子バレーで迫力満点のスーパープレーが飛び出した。これにはゲストに登場した人気アイドルからも思わず”素”のリアクションがこぼれ、「声かわいい」「世界一可愛い」などファンが騒然となった。

大同生命SVリーグ男子は10月24日に2025-26シーズンの開幕を迎え、ともに大阪に本拠地を構える大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が対戦。多くのスター選手を抱えるチーム同士の対戦で幕を開けた。

第1セットをサントリーに奪われた大阪Bは、第2セットから巻き返しを図る。すると、4ー3とリードして迎えた場面で、放送席も唸る衝撃のプレーが飛び出した。

サントリーの柏田樹が放ったサーブを大阪Bのミゲル・ロペスがレシーブ。すると、新加入のセッター、アントワーヌ・ブリザールの丁寧なトスを、再びボールを受けたロペスがインナーに強烈なスパイクを叩き込んだ。

レシーブ不可能な強烈なアタックに、ゲスト出演したバレーボール歴14年の田村保乃（櫻坂46）は「わおぉ〜」と驚いた様子だった。

このリアクションがABEMAのコメント欄でも話題に。ファンからは「解説女子声かわいい」「保乃ちゃんの声は世界一可愛い」「ほのす声かわいい」「ほのすと見るバレー楽しい」と、多くの反響が寄せられた。

解説を務めた⼭本隆弘氏は「あのフォームでクロスを打ってくるんですからね」と、ロペスの高難易度のアタックに感心していた。

なお、試合は第2セットから3連続で奪った大阪ブルテオンが、セットカウント3ー1で逆転勝利。注目の開幕戦を白星で飾った。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）