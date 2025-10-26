山田裕貴、赤楚衛二のセリフを“日本三大名セリフ”に認定？ 武田鉄矢、木村拓哉…「そこに並んでいいの!?」
俳優の山田裕貴がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜 深1:00）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。山田と公私ともに親交の深い赤楚衛二がゲスト出演した。山田は、共演したドラマ『ペンディングトレイン-8時23分、明日 君と』で、赤楚が発したあるセリフが「“日本三大名セリフ”だ」と訴えた。
【写真】密着！熱烈なハグを披露する山田裕貴&赤楚衛二
赤楚が同ドラマで発した「みなさん！落ち着いてください！」という台詞を叫んでイベントに登場。会場の１万人を沸かせた。山田はこの言葉が武田鉄矢の「僕は死にましぇん」、木村拓哉の「ちょ、待てよ」と並ぶ名台詞だとアピール。「あの台詞を聞いた時に、会場のみんなが『はぁ』って見惚れていた」と強調した。
これに対し、赤楚は「そこに並んじゃっていいんすね」「あの台詞で沸かせられるんすね」と笑顔。息の合ったトークで楽しませた。
イベントでは、“月曜オールナイトニッポン野球部を自主的に牽引する熱きキャプテン”の山田が、さまざまなゲストを迎え、歌やトーク、企画を繰り広げた。
■出演者
山田裕貴
スキマスイッチ
Kep1er
Aogumo
勝地涼
渋谷龍太（SUPER BEAVER）
赤楚衛二
川島葵
ネプチューン
