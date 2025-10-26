「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

阪神の藤川球児監督は２桁１０失点の大敗に「こういう日だったんでしょうね」と語り、「１勝１敗。それだけですね」と前を向いた。

約３カ月ぶりの１軍マウンドだった先発のデュプランティエが誤算だった。相手の走塁ミスなどに助けられたかと思われた初回、２死一、二塁から栗原に同点打を浴び、さらに山川に右中間フェンス直撃の２点二塁打を浴びて試合をひっくり返された。

「立ち上がりにちょっと押し切られましたね。あとアウト１個でしたけど」と語り、「向こうの集中力が上回ったというところですね。もう１個のアウトね。栗原選手がいいタイムリーを打ったので。まあ、こういう日だったんでしょうね」と振り返った。二回も立ち直れず７失点ＫＯ。２番手の岩貞も山川に３ランを浴び、三回に打球直撃で緊急降板するというアクシデントもあった。

第３戦へ「勝つか負けるかだけなので。内容はもう。きょうは終わったので、明日しっかり１日空けて、甲子園で３つ戦うと。それだけです」と前を向き、「気持ちが切り替えやすいとかはない。純粋に明後日から試合がある。１勝１敗。それだけですね」と話した。