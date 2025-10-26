LILY BROWN Lingerieの新作インナー「Melty Heat」で冬のおしゃれをもっと自由に♪

寒さが増すこれからの季節、ファッションも防寒も妥協したくない――そんな女性の願いに応えるウォームインナー「Melty Heat（メルティヒート）」が【LILY BROWN Lingerie】から登場します。ふんわりとした温もりと美しいシルエットを叶えるシリーズは、2025年10月9日(木)より先行予約をスタート。おしゃれを楽しみながら、心までぽかぽかと満たされる冬の必需品です♡

LILY BROWN Lingerieが贈る冬の新定番「Melty Heat（メルティヒート）」

「ふんわりあたたかく、美しく仕込む」をテーマに誕生した「Melty Heat」は、LILY BROWN Lingerieが提案する冬の装いに寄り添うインナーシリーズ。

なめらかな肌触りと優れたストレッチ性で、寒い季節でもおしゃれを自由に楽しめる仕上がりです。吸湿発熱機能付き素材を採用し、着るたびに心地よいぬくもりを実感できます。

ラインアップ紹介♡機能もデザインも妥協なしの3アイテム

メルティヒートオフショルダー



価格：7,920円(税込)

薄く伸びのあるマイクロゴムを使用し、オフショルダーやアシンメトリーデザインにもフィット。

袖丈は短めで洋服からのはみ出しも防止します。吸湿発熱機能付きで、見た目も着心地もスマートに。

サイズ：Free（カラー：WHT／BLK）

メルティヒートクルーネック



価格：7,480円(税込)

ウエストにレースをあしらい、クロップド丈のトップスとも好相性。短めの着丈で重ね着ももたつかず、シルエットを美しく保ちます。吸湿発熱機能付き。

サイズ：Free（カラー：WHT／BLK）

メルティヒートショートパンツ

価格：7,040円(税込)

ジャストウエスト設計で、ミニスカートやクロップド丈のトップスにもぴったり。ウエスト部分は生地を2枚重ねにし、さらに暖かさをプラス。

サイズ：Free（カラー：WHT／BLK）

販売スケジュール＆取り扱い店舗情報

全国発売日：2025年10月22日(水)

全国のLILY BROWN直営店および各オンラインストアにて展開予定。詳細は公式サイトをご確認ください。

冬のおしゃれをあたたかく彩る♡LILY BROWN Lingerieの新提案

美しさと機能性を兼ね備えたLILY BROWN Lingerieの「Melty Heat」は、冬のファッションをより軽やかで上品にアップデートしてくれる存在。

オフショルダーもクルーネックも、重ね着も自由に楽しめる万能アイテムです。寒さを味方に、自分らしい冬スタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪