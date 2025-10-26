＜キレた旦那＞「俺を無視するな！」と壁を殴って手が流血。子どももおびえていて…DVですか？
相手の暴力的な面を見せつけられたら、恐怖で体が動かなくなってしまうかもしれませんね。それが毎日顔を合わせる旦那さんだったら、見る目が変わってしまうかもしれません。しかも暴力をふるったのが子どもの目の前だったら……ママとしてはいろいろと思うところがあるのではないでしょうか。今回の投稿者さんも旦那さんの暴力的な面に驚いてしまったようです。
『キレた旦那が「俺を無視するな！」と叫びながら壁を殴って壊しました』
テーマパークに行くのは報告すべきだったけれども
『投稿者さんも悪いところがあったんじゃない？ もし旦那さんが黙って子どもと2人で出かけたら、同じように怒るのでは？ 壁を破壊するのは確かに旦那さんも悪いけど、まずはお出かけのことを言わなかったことについては投稿者さんが謝ろう』
『うちも結構別行動するし、私ひとりで子どもを連れて県外旅行もするし、別行動はいいと思う。でも事前に「金曜日は子どもとテーマパークに行ってくるね」くらいの報告はするよ。隣町の公園くらいなら言わないこともあるけど、新幹線の距離なんでしょ？ そういう報告って大事だよ』
何も言わずにお子さんと2人きりでテーマパークに出かけた投稿者さんに、ママたちからは「それはよくない」との指摘が寄せられました。投稿者さんとしては「今まで誕生日をちゃんと祝ってくれたことはなかった。だから言っても無駄だ、伝えたところで何も変わらない」と考えて、テーマパーク行きの話はあえてしなかったのかもしれません。しかしテーマパークが近いならまだしも、新幹線の距離となるとなかなかの遠出ですよね。遠出をするときにはきちんと話をしておくべきだと考えられたようです。もし出先で何かあって、そのときに初めて家を離れていると知ったら……旦那さんも大いに心配することでしょう。余計な心配をかけないためにも、ひと言言ったほうがよかったかもしれませんね。
恵まれている人には想像しにくい、DV旦那の実態
『旦那さん、ありえないね。「俺がいちばんに考えられるべき！ 俺のことを邪険に扱うなんてありえない！」ってタイプだと思う。こればっかりは経験した人にしかわからないよね。あの言葉が通じない感じ。今回のことだけ見ると投稿者さんが悪いように見えるかもしれないけど、投稿者さんからしてみればそこに至るまでの長い過程があったんだよね』
『「投稿者さんが悪い」とか「ありえない、旦那さん可哀想」ってコメントしてる人は、旦那さんみたいな人がいるって理解できないんだと思う。話し合いもできない、少し意見が合わないと我慢できなくなって、ブチ切れたり引きこもったりするような人。ちょっと自分勝手……なんてレベルじゃないんだよね。「誕生日にテーマパークに行きたい」って言ってたのに、勝手に近所の公園に変更されるとか。「お出かけしよう」って約束してたのに、ひとりでどこか出かけられて放置されるとか。そういう積み重ねの年月だったんだよね。投稿者さんも自分なりに子どもが悲しまない方法をと思って、2人で出かけるっていう選択をしたんだと思う』
遠出をするときには家族には話しておいたほうがいいとのアドバイスが寄せられる一方で、「伝えたくない理由があったのかも」と深い考察をするママも現れました。たとえばもし旦那さんが、お出かけの予定を伝えるたびに計画を壊そうとしてきたり、「俺が行けないのに！」と怒り出すようなタイプだったらどうでしょうか。投稿者さんが「旦那には伝えずに行こう」と考えるのも無理はないかもしれません。現に旦那さんは、自分が邪険にされていることだけに着目し、子どもがテーマパークを楽しんだかどうかなどにはほぼ触れていませんでした。もちろん夫婦の間でどのような関係性が生まれていたのかは当事者以外にはわかりませんが、投稿者さんにも「言えない理由」があったのでしょう。
誕生日のお出かけとして遠出することを、旦那さんに伝えておかなかった投稿者さん。黙って遠出したことに腹を立て、壁を殴りつけた旦那さん。投稿者さんが話してくれた今回の件だけでは「どちらかが一方的に悪い」とは、一概に言えそうにありません。ただ、普通の状況ではないのは確実です。お子さんのために今後、旦那さんとよりよい関係性を築いていきたいのであれば、一度きちんと話し合いをするべきかもしれませんね。旦那さんが話し合いができる人ならば、ですが。