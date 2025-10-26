＜義母の彼氏サイフ出さない＞焼肉！A5ランク食べ放題！支払いは…「うちか〜い！」【第1話まんが】
義母に恋人ができたら、その相手との付き合いはどうしたらいいのでしょうか？ まったく接点を持たないか、逆に家族のように付き合う人もいるかもしれませんね。わが家の場合、義母の恋人とは数ヶ月に1回、食事に行くような関係です。それだけだったら構わないのですが……義母の恋人・田村さんにはひとつ問題がありました。最初は我慢していた私も、徐々に耐えきれなくなってきて。それぞれの家族を巻き込んだ「大騒動」になったのでした。
驚きません？ 「どんどん食べて」とか「遠慮しないで」って支払いをする人から出る言葉じゃないですか。だけど支払いはいつもうちの家計から。一度や二度ご馳走するのは構わないんです。しかし毎回支払いはうち持ちなんです！
旦那は小さいけれど会社を経営しています。だから比較的田村さんよりはいい年収かもしれません。でもお金持ちというわけではないし、余裕があるなら子どもたちのためにも貯めておくべきですよね？ 田村さんにいい肉を食べさせるのに使うんじゃなくて。
充実した生活の中で気になるのが、義母の恋人・田村シンペイ氏の存在。
数か月に1度くらい一緒に食事に行くのですが、費用はいつもうち持ちなのがイヤなのです。
田村さんは働いているので出そうと思えば出せるはず……？ それなのにお財布を出す気配は今まで一度もなく、しかも高いお店を指定してくる始末。いくらなんでも図々しすぎません？？
さらには還暦祝いのプレゼントに「ダイヤ」まで指定してくるなんて……調子のりすぎ！
旦那はことなかれ主義な性格で、「うちが出せば済むんだからそれでいい」という姿勢。
でも、でも……こんなの納得できませんよね！？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ
