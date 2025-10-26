◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが、10得点の大勝で星を1勝1敗の五分とした。

先発の上沢直之は初回、1死から中野拓夢に中前打、森下翔太に遊撃強襲の二塁打を許し二、三塁とされると、4番佐藤輝明に外角のカーブを右前に運ばれ1点の先制を許した。

それでも打線は直後の攻撃で、2死一、二塁から栗原陵矢が右前適時打を放ちすぐさま同点に追いつくと、続く山川穂高が右中間フェンス直撃の2点適時打二塁打を放ち勝ち越しに成功。第2戦は初回から点の奪い合いとなった。

さらに打線は続く2回にも、2死二塁から周東佑京が左中間へ適時三塁打を放ち4点目を奪うと、直後に相手暴投で1点を追加。2死一塁からは近藤健介が右翼へ適時二塁打を放つと、その後2死一、二塁から左中間席に3ランを放ち、この回一挙6点を奪った。

先発の上沢が2回以降は無失点投球を続けると、打線は8点リードの5回に柳田悠岐、周東佑京の連打で2死一、三塁のチャンスをつくると、相手暴投で10点目を奪った。上沢が6回1失点と好投すると、7回以降も救援陣がリードを守った。

25日の第1戦は初回に先制しながら逆転され1−2の惜敗を喫したソフトバンクだが、第2戦は打線爆発の大勝で星を1勝1敗の五分に戻した。