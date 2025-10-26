神様、ミスター超えた！ ソフトバンク周東佑京が日本シリーズ新記録1試合5安打 脅威の猛打ショー止まらず
◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）
ソフトバンクの周東佑京内野手が1試合5安打を放ち日本シリーズ記録を更新した。
「2番中堅」で先発出場した周東。初回無死一塁の第1打席でデュプランティエから右前打を放つと、2回2死一塁から左中間を破る適時三塁打をマーク。3回、5回にも中前打と勢いは止まらず。7回の5打席目で湯浅京己から5打席連続となる左翼線への二塁打を放ち、新記録を打ち立てた。
従来の記録は4安打で、「打撃の神様」で知られる川上哲治（巨人）や「ミスター」長嶋茂雄（巨人）ら歴史に名を残す大打者も達成してきたが、彼らをも超えた。
周東は1試合5出塁のシリーズ記録（過去10人）にも並んだ。
日本Ｓで過去に1試合4安打を達成した選手
年 氏 名 （所属）
1952ネ親疥罅〕(巨人)
1953ダ郛紂‥治(巨人)
1958豊田 泰光(西鉄)
1959＿本伊三美(南海)
1962У氾帖ゝ礎(阪神)
1963Э后 ‐刺(巨人)
1966…硬茵〔侏(巨人)
1969‥攬罅＼技(巨人)
1969黒江 透修(巨人)
1970ァ
1970ー禿帖 〃(巨人)
1982Ε謄蝓次 (西武)
1984Ч盒供〃追(広島)
1987ゞ霤帖‘噌(巨人)
1998ァ 掘 (横浜)
1990辻 発彦(西武)
1992Χ蕎紂―┝(ヤクルト)
1998⇔詭據‐暗(横浜)
1998ズ看譟ゝ弘(横浜)
1998β臘諭仝二(西武)
2004井端 弘和(中日)
2005〆９勝”匚(ロッテ)
2005ね 承菀(ロッテ)
2010ザ癲 ‖拔(ロッテ)
2020栗原 陵矢(ソフトバンク)
2023Ф疔棔仝司(阪神)
※丸囲み数字は回戦