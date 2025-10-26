声優の下野紘さんが25日、東京・中池袋公園で行われたハロウィーンイベントに、歌手のDream Amiさん（37）と登場。“雨男”ぶりをイジられました。

2人が参加したのは、『池袋ハロウィンコスプレフェス 2025 Powered by dwango』で開催された映画『ズートピア2』のスペシャルステージ。物語の鍵を握る新キャラクター・ゲイリーの声を担当する下野さんと、ズートピアの人気スター・ガゼルの声を担当するAmiさんが、映画についてトークを繰り広げるイベントです。

小雨が降る中、ステージに登場した下野さんは、観客に向けて「一言いわせてください。ごめんなさい！ 僕のせいじゃないと思うけど！」と大声で謝罪。実は、15日に今回と同じ会場で行われた下野さんの声優発表イベントも雨が降る中開催。連続で雨が降ったことで、下野さんに“雨男”疑惑がかかっていました。

下野さんと一緒に登壇したAmiさんは「（私は）晴れ女なはずなんですけど、ちょっと雨男のパワーが強すぎて…すみません」と下野さんの“雨男”ぶりをイジって盛り上げました。

■切ない仮装の思い出 「おじさんが1人カラーコンタクトを買って」

その後、ハロウィーンの思い出について聞かれた下野さんは「ディズニーバージョンではないんですけれども（『不思議の国のアリス』の）マッドハッターやったことあります。帽子・衣装も全部用意してもらって。自分でカラコンも買いに行って目の色変えたりしましたね」と語りました。

さらに「新宿・渋谷の女性に紛れながら、おじさんが1人カラーコンタクトを買って、ちょっと不審者かなと思いながら」と切ない気持ちになったことも明かしました。