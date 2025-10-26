支援者から花束を受け取る松尾氏（左）＝２６日、午後１０時３５分ごろ、鎌倉市津西の事務所

任期満了に伴う神奈川県鎌倉市長選は２６日、投開票され、無所属で現職の松尾崇氏（５２）が、いずれも無所属の新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）、電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）を破り歴代最多となる５期目の当選を果たした。投票率は４０・９１％で前回２０２１年を０・８７ポイント下回り、１３年（３７・４０％）に次ぐ過去２番目の低さとなった。

選挙戦は市庁舎移転問題を主な争点として論戦が交わされた。５選となる松尾氏は多選批判にもさらされたが、現職としての知名度を生かし、栗原氏の追い上げをかわした。

松尾氏は移転問題では建て替える現庁舎に市長室や市議会を残し、約８割の職員を深沢地区に整備する新庁舎に移す２拠点体制を提案し「リスクを分散化し、災害に強いまちをつくる」と訴えた。オーバーツーリズム問題では「市民生活が脅かされる状況で観光客を増やさない」とし、観光税や宿泊税の導入を掲げた。

栗原氏は「現庁舎のコンクリート劣化は進んでいない」として現計画の撤回と住民投票実施を訴えたが、告示前１カ月を切っての出馬表明と出遅れが響いた。梅沢、広瀬氏も知名度不足で支持が広がらなかった。

当日有権者数は１４万７９４８人（男６万８９３５人、女７万９０１３人）。

◆松尾崇氏の横顔 鎌倉生まれ育ち。鎌倉学園高校時代は山岳部で心身を鍛え、日本大学卒業後に日本通運に就職。江田憲司氏（現衆院議員）の著作に触れ政治の道へ。２７歳で市議に初当選、３６歳で市長に就任。趣味は週末のジョギング。妻と娘３人の５人暮らし。