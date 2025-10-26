三宅健、V6サブスク解禁に言及「遂にこの日がやって来た」「感無量」
【モデルプレス＝2025/10/26】三宅健が2025年10月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。2021年に解散したV6の全楽曲を主要音楽ストリーミングサービスにて一斉配信することが決定したことを受け、喜びを綴った。
この日、V6がデビュー記念日となる2025年11月1日に全楽曲を主要音楽ストリーミングサービスにて一斉配信することが発表された。発表を受け、三宅は「＃V6サブスク解禁なんだ」とハッシュタグを添え、「遂にこの日がやって来た！V6ファンの皆様も、そうでない皆様にもV6の楽曲が再び愛されるツールができること感無量です！」と喜びを伝えた。
また、未発表楽曲であり、小山田圭吾氏が作曲を手がけた『笑顔が好き』もサブスク解禁されることから「そして未発表曲『笑顔が好き』がこの世に放たれることめちゃくちゃ嬉しいです 11／1は祭りだぁ」と思いを明かしていた。
この投稿を受け、ファンからは「V6の楽曲が世界中に届くの嬉しい！」「幸せすぎる」「素敵なお知らせありがとう」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆三宅健の投稿に反響
