Snow Man目黒蓮「ザ・ロイヤルファミリー」予告に初登場 物語の鍵を握る重要人物役で出演
【モデルプレス＝2025/10/26】Snow Manの目黒蓮が、俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第4話より登場することがわかった。10月26日、第3話の予告映像にて解禁された。
【写真】Snow Man目黒蓮、日劇予告で主演俳優とすれ違う
大手税理士事務所で税理士として働いていた栗須栄治（妻夫木）は、ロイヤルヒューマン社の創業社長・山王耕造（佐藤浩市）との出会いにより、ロイヤルヒューマン社競馬事業部の専任秘書となり、耕造と二人三脚で競馬界での新たな人生が動き出した。そして、10月26日に放送された第3話は、ロイヤルヒューマン社の競馬事業部を救った競走馬のイザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまい、栗須と耕造は有馬記念勝利という夢を勝ち取るため新たな競争馬を探し始め、野崎加奈子（松本若菜）が父・剛史（木場勝己）と一緒に経営している生産牧場・ノザキファームとの「庭先取引」で、競走馬・ロイヤルホープと出会い、ロイヤルホープと共に有馬記念で勝利を目指すという新たな戦いが始動したというストーリーだった。
第3話放送後に流れた予告で、目黒演じる物語の鍵を握る重要な人物が、ついに姿を現わした。そして11月2日に放送される第4話で、いよいよ目黒演じる人物が登場。これまで役どころの詳細が明らかになっておらず、第3話まで出演シーンがない中で謎が深まる一方だった目黒演じる人物が明らかになる。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆目黒蓮「ザ・ロイヤルファミリー」第4話より出演決定
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
