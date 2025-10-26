「家事もできない怠け者ねぇ」同居義母の嫁いびりが止まらない！＜支配の家からの脱出 4＞【本当にあった読者のはなし Vol.113】
■退院早々、義実家で同居!?
退院日、夫から一方的に連絡がありました。
「もうアパートは引き払ったから。これからは俺の実家で暮らすからな」
相談もなく、すでに引っ越しの手続きは終わっていました。
私はまだ体調も完全には戻っておらず、抵抗する気力もありませんでした。
義実家は昔ながらの大きな一軒家でした。
「家族なんだから、遠慮はいらないよ」と言いながら、義母はすぐに私の動きを監視し始めました。
冷蔵庫を開けるタイミング、洗濯の手順、台所の使い方――どれも指摘され、ため息をつかれる日々。
水を飲もうとしただけで、「勝手に飲むなんて非常識」と叱られたこともありました。
■心ない義母の言葉に追い詰められ…
義母の言葉は、少しずつ私を追い詰めていきました。
「怠け者の嫁」「何もできない人間失格」
そのたびに夫は何も言いませんでした。
義父も冷ややかな視線を向け、「あんた、もっとしっかりせな」と言うだけでした。
退院したばかりの身体は重く、心はさらに沈んでいきました。
食事ものどを通らず、笑うことも減っていきました。
子どもも次第に口数が少なくなり、以前のような無邪気さが消えていきました。
私はただ「ここにいればいい」「家族だから我慢しなきゃ」と、自分に言い聞かせていました。
けれどこの家は、どんな牢獄よりも息苦しかったのです。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)