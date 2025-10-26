■退院早々、義実家で同居!?
退院日、夫から一方的に連絡がありました。

「もうアパートは引き払ったから。これからは俺の実家で暮らすからな」



相談もなく、すでに引っ越しの手続きは終わっていました。

私はまだ体調も完全には戻っておらず、抵抗する気力もありませんでした。

義実家は昔ながらの大きな一軒家でした。

「家族なんだから、遠慮はいらないよ」と言いながら、義母はすぐに私の動きを監視し始めました。

冷蔵庫を開けるタイミング、洗濯の手順、台所の使い方――どれも指摘され、ため息をつかれる日々。

水を飲もうとしただけで、「勝手に飲むなんて非常識」と叱られたこともありました。

■心ない義母の言葉に追い詰められ…
義母の言葉は、少しずつ私を追い詰めていきました。

「怠け者の嫁」「何もできない人間失格」

そのたびに夫は何も言いませんでした。

義父も冷ややかな視線を向け、「あんた、もっとしっかりせな」と言うだけでした。



退院したばかりの身体は重く、心はさらに沈んでいきました。

食事ものどを通らず、笑うことも減っていきました。

子どもも次第に口数が少なくなり、以前のような無邪気さが消えていきました。

私はただ「ここにいればいい」「家族だから我慢しなきゃ」と、自分に言い聞かせていました。

けれどこの家は、どんな牢獄よりも息苦しかったのです。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)