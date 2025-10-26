※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

着任早々に生徒の反感を買った非常勤講師・岡田は、コネ採用だった事実を知りプライドを傷つけられる。人気実習生・川合への嫉妬を募らせた岡田は、川合が男子生徒に告白される場面を見て「不適切な関係だ」と校長に訴えるが、その嘘がついに暴かれる。三村と生徒の証言で真実が明らかになり、さらに岡田の新たな問題行動も発覚。校長に呼び出された岡田は、嫌な予感を覚えながら校長室へ。そこには校長と川合、そして生徒たちが待ち受けていた。三村の告白を一緒に見ていた生徒から指摘を受けた岡田は動揺して――。



■三村の友人までいたなんて大誤算！どう切り抜ける!?

■生徒の手の傷まで追及され…ついに窮地へ■教育者としての責任――生徒に伝えるべきことがあるまさかこの場に“告白の現場を一緒に見ていた”三村の友人までいるとは思いもよらず、顔色を変える岡田。川合と三村の関係を「自分の勘違いだった」と言い逃れようとします。校長はさらに、生徒の手に傷を負わせた件についても厳しく追及。「教育者としてあるまじき行為だ」と強い口調で叱責し、岡田に問いかけます。「彼らに、何か言うことはないのか？」はたして岡田はどんな言葉を返すのでしょうか――。(スズ)