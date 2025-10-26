漫才コンビ「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ（72）、里見まさと（73）が26日、大阪ミナミのなんばグランド花月で開催した「ザ・ぼんち 芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」に出演。2人と仲のいい明石家さんま（70）がスペシャルゲストとしてサプライズ登場し「55周年、ホントにおめでとうございます」と花束を贈呈。客席から大歓声があがった。

今年は結成して半世紀を超えながら、「THE SECOND」に出場して決勝進出を果たし、レジェンドパワーを見せつけた。冒頭で普段通りの漫才を披露した後「THE SECOND」で戦った3組の後輩3組が登場。モンスターエンジン、金属バット、吉田たちら後輩芸人が漫才の後、トークコーナーにも姿を見せた。

また、おさむはメッセンジャー・黒田有と漫才を披露。ほぼ台本のない漫才で、おさむの奇想天外な言動に黒田もタジタジ。黒田は「まさと師匠をそんけいします」と脱帽した。その後、さんまが登場し、昔話に花を咲かせて爆笑の渦。最後はトークが時間を大きくオーバーしてまさとがさんまに「申し訳ないけど、帰ってください」と土下座。つられてさんまも土下座して客席は沸いた。

おさむは「長い時間ありがとうございました」とファンに感謝。まさとは「いつまでやれるか分かりませんが、1日1日頑張ります」と決意を語った。