◇SMBC日本シリーズ2025 第2戦 阪神1−10ソフトバンク（2025年10月26日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第2戦のソフトバンク―阪神戦が26日に行われ、阪神は10失点の惨敗を喫した。

先発のデュプランティエが大誤算。初回に4安打、1四球で3失点すると、2回も流れは変わらず。周東に適時三塁打を浴びるなど7失点で途中降板となり、ベンチの藤川監督も苦虫をかみ潰したよう表情で見守った。

さらに2番手・岩貞も3回に打球が左肩付近に直撃するアクシデントが発生し、そのまま降板。想定外の連続で前夜快勝の良いムードは消滅した。

打線も初回の佐藤輝の適時打以降は沈黙。一方で、ソフトバンクの周東には5安打を許して、日本シリーズでの1試合最多安打となる新記録を樹立されるなど、良いところなく惨敗となった。

それでも、何とか流れを変えようと選手は必死。7回には佐藤輝が三塁側スタンドに入るファウルボールを追いかけ、フェンスを登って捕球を試みるなど、全力プレーで流れを変えるきっかけを求めていた。

佐藤輝は初回に先制となる適時打。2試合連続打点で気を吐き、甲子園に戻る第3戦以降の爆発に期待がかかる。