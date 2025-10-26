『ザ・ロイヤルファミリー』ロイヤルホープのグッズ販売 ウマ娘デザインのアクスタなど
TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）第3話が放送された。新たな競走馬・ロイヤルホープが登場し、人気コンテンツ『ウマ娘』とのコラボグッズの発売が決定した。
【画像】めっちゃ可愛い！ウマ娘姿のロイヤルホープ 販売されるアクスタなど
作中に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘イラストも公開。公開されたビジュアルでは、「ロイヤルホープ」をモチーフとしたウマ娘とアニメ『シングレ』のオグリキャップが描かれている。
販売されるオリジナルグッズ第1弾は、このイラストを使用したロイヤルホープとオグリキャップのアクリルスタンドとアクリルキーホルダーで、27日より赤坂・ブランチパーク、TBSストア東京駅店にて順次先行販売。TBS ショッピング(WEB)は午前11時より販売予定で、コラボカフェでは、コラボイラストのパネル展示やプリントラテも販売される。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。
【画像】めっちゃ可愛い！ウマ娘姿のロイヤルホープ 販売されるアクスタなど
作中に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘イラストも公開。公開されたビジュアルでは、「ロイヤルホープ」をモチーフとしたウマ娘とアニメ『シングレ』のオグリキャップが描かれている。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。