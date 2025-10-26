「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが記録的な猛攻で２桁１０得点の圧勝。山川穂高内野手が決勝打＆特大３ランをを含む２安打５打点の大暴れ。周東佑京外野手が日本シリーズ新記録となる１試合５安打で打線をけん引した。

１点を追う初回だ。阪神先発・デュプランティエを攻め、２死一、二塁を作った。５番・栗原が同点適時打を放つと、山川がフェンス直撃の適時二塁打で２点を追加した。

二回は２死一塁から、牧原大が二盗に成功。一気に得点圏に走者を進めると、周東が適時三塁打を放ってガッツポーズを見せた。なおも２死三塁で柳町は四球を見極めた球が暴投となって１点を追加。さらに近藤が右翼線への適時二塁打を放つなど、ソフトバンク打線が止まらない。

ここで２番手・岩貞となったが、栗原が死球で出塁。２死一、二塁となって、山川が左中間席へ放り込んだ。１打席目には数十センチでフェンス直撃となって逃した日本シリーズ初アーチ。２打席目にきっちりと打ち直し、本拠地で本塁打パフォーマンスの「どすこい」が響いた。

お立ち台の山川は「きょうは絶対に勝という気持ちで臨んだ」と語った。１打席目は「入ったと思ったんですけど」と振り返り、リベンジの２打席目で３ラン。「流石に入るやろと思って見てました」と語り、「明後日、甲子園で頑張ります」とおどけた。

投げては上沢が６回を投げて５安打１失点。ＣＳファイナルＳでは６回２／３を６失点で負け投手となっていただけに、日本シリーズの舞台でポストシーズンの借りを返した。

ＣＳファイナルＳでは全６試合でいずれも３得点以下だったソフトバンク打線。日本シリーズ第１戦も１−２で敗れていただけに、本拠地もお祭り騒ぎとなった。