日曜よる9時放送【Golden SixTONES】

SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！

ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティー！！



今回のゲストは芳根京子と日本人初の100m９秒台の桐生祥秀！

サイズ感覚を競いSixTONESと白熱のバトルを繰り広げる！しかし、桐生に予測不能の緊急事態が発生…！

さらに「右か左か」を脳内変換して答える新企画で全員大パニックに！！





👑サイズの晩餐「コレってアレに…入るのか！？入らないのか！？」を予想身の回りにある様々な物のサイズ感を問う新感覚目利きゲーム！今回はスポーツ尽くしの全４問！卓球・張本美和と元プロ野球選手の超人・糸井嘉男が緊急参戦！世界と戦うスプリンター・桐生は果たして全問正解なるか！？💎左右シンキングヒーロー「右か左か…」普段は誰でも答えられる簡単な質問も、鏡を見たり立ち位置が変わると意外と混乱してしまうもの。そんな脳内変換能力が試される新企画！ダンシング・ヒーローの曲に乗りながら「右か左か」を答える超シンプルなクイズ！芳根京子がガチでチャレンジするも、スタジオ騒然の恐るべき結末に！！【出演】SixTONES【ゲスト】芳根京子・桐生祥秀【VTRゲスト】張本美和・糸井嘉男【コーナー進行】松井ケムリ（令和ロマン）