「ギャルのままオリンピックに行きたい？」という香取の質問に小学5年生ギャル陸上選手の答えは?【ななにー 地下ABEMA】

稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#92が、10月26日20時よりABEMAにて放送された。

■「1件あたり2～3万円の…」小学生ギャル陸上選手の気になるスポンサー事情は？

#92では、『1回見たら目が話せないバズりキッズ大集合第4弾』と題し、SNSで話題の子どもたちがスタジオに登場。“すぐに泣いちゃう男の子”としてTikTokで話題になった濱崎司さん（崎の正式表記はたつさき）の「彼女ができた」の告白にななにーメンバーは騒然。さらに、北海道在住の縄跳び大会優勝者・田村宏弥さんは草なぎとガチンコ対決を繰り広げた。

スタジオには、陸上のメダルを1年間で22個獲得した動画で総再生回数160万回を記録し、話題を呼んだ小学5年生のギャル・武田じゅなさんが登場。じゅなさんは現在陸上競技大会で金メダル14個、銀メダル7個、銅メダル5個、計26個のメダルを獲得しており、小学3年生のときに出場したマラソン大会では大会新記録で優勝するなど、全国トップクラスの走りが注目を集めました。さらに、20メートルシャトルランで小学生女子平均約36回のところ、じゅなさんは驚異の121回を記録。茨城県内でもトップレベルの実力を誇ります。この日は、建築会社を経営する父・嵐さんと、サロンを営む母・あずささんもスタジオに登場。

陸上関連の動画だけでなく、2024年には自宅公開動画が150万再生を突破。今回、番組では話題の自宅に潜入。着替えからお風呂までワンルートで完結する導線にこだわったという約100坪・8SSLDKの豪華な自宅で、母・あずささんは「高級車でいえば7～10台分くらいの価格」と明かし、スタジオを驚かせる。

ここで香取がご両親の出会いを訪ねると、父・嵐さんは「地元が同じで、高校生のときに出会いました」と回答。現在、あずささんは動画の撮影・編集を担当しており、じゅなさんの陸上関連動画を投稿し続けている。その結果、走りながら使えるイヤホンや靴のインソール、プロテインなど、1件あたり2～3万円の企業案件が舞い込むようになったそう。

キャイ～ン・天野ひろゆきが「個人でスポンサーになりたい人もいそうですね」とコメントすると、父・嵐さんは「これ（ななにー）を見ていただいて」と返答し、これにはすかさず天野から「どことなくパパ軽いですよね」とツッコミが。

最後に香取が「ギャルのままオリンピックに行きたい？」と尋ねると、じゅなさんは「行きたい！」と即答。しかし嵐さんは少し複雑な表情を浮かべ、「中学・高校でギャルってできないじゃないですか。今は小学生だから先生も『かわいいね』って言ってくれてるんですけど、いったん辞める期間が必要」と冷静にコメント。これにスタジオからは「お父さん、ちゃんと考えてる！」との声が上がり、EXIT・兼近も「ちゃんと厳しい！」とコメント。最後に香取が「お父さんのこれからに期待したいと思います！」と締めくくると、すかさず「じゅなちゃんのほうだよ！」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。

ほかにも、仮面を被ったダンス動画が話題となり、昨年11月にデビューしたボーカル＆ダンスカンパニー『PG』が香取からバラエティのコツを学んだり、YouTubeの総再生回数が1億4000万回を超える中学2年生の双子姉妹・あいなちゃん＆みおなちゃんが絵で以心伝心ゲームを披露したりした『ななにー 地下ABEMA』#92は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

次週は休止回となり、11月9日（日）20時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#93は、『一体何歳！？年齢不詳の美女大集合』と題し、実年齢と見た目に差がある“年齢不詳美女”たちの年齢を見破る新企画が登場。見破り系の企画で毎回力を発揮する稲垣は「正直自信はあります！」と豪語。そんな自信を打ち砕くような年齢不詳の女性たちがスタジオに登場。みちょぱさんは「足はめちゃくちゃ綺麗だけど人生、哀愁を感じる」「洋服がちょっと前に流行ったやつなんだよな…」などと失礼発言を連発!?果たしてスタジオが騒然となった美女たちの実年齢とは…？

■番組情報

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#92

10/26（日）20:00～

出演：稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾 ほか

