英ロックバンド「オアシス」が25、26の両日、東京ドームで16年ぶりとなる来日公演を行った。通算12度目の来日。プラチナチケットを手にした両日で10万人のファンがメモリアルな時間を過ごした。

冒頭、ノエル・ギャラガー（58）、リアム・ギャラガー（53）兄弟がつないだ手を高く掲げてステージ上でハグ。不仲が報じられたこともあっただけに、その光景を目にした5万人の観客が大歓声を上げた。リアムがマイクの前に立ち「ここにオアシスのバイブス（熱気）がある。トーキョーのバイブスだ！」と高らかに宣言。♪帰ってこられてうれしいよ…と歌う「Hello」から始まった。この時点ですでに涙を流すファンもいた。

昨年8月に奇跡の再結成を果たし、今年7月から世界ツアーを行っていた。ライブはこれまでのキャリアを振り返るように「Wonderwall」「Whatever」といった大ヒット曲を並べる構成。リードボーカルがリアムからノエルに交代する際にはグータッチを見せる場面もあった。

アンコールで披露した「Don’t Look Back In Anger」では会場が大合唱。それだけでなくチケットを入手できなかったファンも会場外に集まり、流れてくる音に合わせて声をそろえる場面も。全23曲を披露し、2日間の熱狂に幕を下ろした。