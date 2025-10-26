「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

阪神が第２戦でソフトバンクに大敗を喫した。先発のジョン・デュプランティエ投手が１回２／３を７失点でＫＯ。２番手の岩貞も山川に３ランを被弾するなど、２回までに９失点と投壊で一方的な展開になった。

助っ人にとっては８月９日のヤクルト戦（京セラドーム）以来の実戦マウンド。初回から苦しい投球になった。先頭の柳田、続く周東に連打を浴びていきなり無死一、二塁のピンチを招く。ここで柳町の初球、送りバントの構えからバットを引いたことで二塁走者の柳田を二、三塁間の挟殺プレーに持ち込んでタッチアウト。流れを断ったかに見えたが、ここで柳町を四球で歩かせた。

続く近藤は三振に仕留めたが、２死から栗原に右前適時打を浴びて同点。さらに山川にはカウント２−１からのストレートを捉えられ、右中間フェンス直撃の２点二塁打を浴びた。いきなり３点を失うと、二回も立ち上がりの兆しが見えない。

死から牧原大に四球を与えると、柳田の打席では二盗を決められた。２死から周東に左中間を真っ二つに破られる適時三塁打を浴び４失点目。さらに暴投で失点を重ねると、近藤に右翼線適時二塁打を浴びて大量６失点。ここで藤川監督がベンチを出て降板となった。

２番手の岩貞は栗原に死球後、山川に左中間へ特大の３ランを被弾。序盤の９失点で試合は一方的な展開になった。敵地に詰めかけた阪神ファンは静まりかえり、阪神投手の日本シリーズ１試合７失点は史上２番目のワースト記録。０３年に中継ぎ登板した金沢が８失点しており、先発投手に限れば球団では最多失点となった。

一方、打線もソフトバンクの先発・上沢の前に苦戦した。初回、１死二、三塁で佐藤輝が２戦連続のタイムリーを放ったが、続く一、三塁の好機で大山が空振り三振。高寺も空振り三振に倒れ、追加点を奪うことができなかった。大山は第１戦でも４打数無安打。この日も快音が響かなかった。森下、佐藤輝の後ろに座る不動の５番打者。チーム浮沈のカギを握る男だけに、甲子園に場所を移す第３戦での復調が待たれる。