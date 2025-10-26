ロックバンド「I Don’t Like Mondays.」（通称・アイドラ）が26日、東京・台場のZepp DiverCityで自身初のZeppツアー最終公演を行った。

ボーカル・YUは「各地を回って、今日は最高の状態で君たちの前に立っております。今日はみんなの日頃の日常を忘れさせましょう」と呼びかけると、ヒット曲「LEMONADE」や24年放送のフジテレビ系ドラマ「モンスター」の主題歌「Shadow」など全20曲を披露。「踊れるLIVE」と呼ばれるスタイルで、観客を心地よいサウンドの世界に誘った。

アンコールで、ギターのCHOJIは「2025年は、俺個人としては内面的にも、演奏的にも、人間的にもようやく花が開いた兆しが見えた1年」と自信を語り「俺にはギターがある。このレスポールっていうギターがあるから、無敵だから」と豪語。YUは、最近自身の祖母が亡くなっていたことを明かし「“志事”として仕事としなさい。志を高く持った仕事を生涯かけてやり遂げなさい。僕のばあちゃんが言っていた言葉です。改めてI Don’t Like Mondays.のフロントマンとしての“志事”を生涯かけてやり通したいと思います」と話した。

2022年にテレビアニメ「ワンピース」の主題歌「PAINT」をリリースしたことをきっかけに、国内外で人気に火がついたアイドラ。24年にはSnow Manにテレビ朝日「恋する敬語24時」の主題歌「LOVE TRIGGER」を楽曲提供するなど、多方面で支持を拡大している。この日、12月に新曲「切ないラブソングはいらない」を配信リリースすることを発表し、大歓声が起きた。

今年12月から、自身最大規模の中国大陸ツアーを控えるアイドラ。中国ツアーは3度目で、開演前の取材に応じたYUは「中国語で楽曲をリリースすることもあってもいいのかなと思う。今後は中国のアーティストとのコラボも積極的にやっていきたい」と中国での活動に意欲を見せた。